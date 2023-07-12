Врачи обнаружили в глазу жалующегося на боль мальчика 11 живых личинок

Newsweek: в Турции врачи вытащили из глаза мальчика 11 личинок мухи

В турецком городе Татван врач обнаружил под веком 10-летнего пациента 11 личинок мухи. Об этом сообщает Newsweek.

Мальчик несколько дней жаловался на боль в левом глазу, и в конце концов обеспокоенные родители отвели его к специалисту. Офтальмолог провел осмотр и нашел под левым веком пациента 11 живых личинок. Их удалось благополучно вытащить из глаза. После этого ребенку выписали капли с антибиотиком и отпустили домой.

Паразитирование личинок мух на человеческом органе зрения называется офтальмомиаз. По мнению врача, муха, залетевшая в глаз мальчика незадолго до обращения в больницу, могла отложить там яйца, из которых и появились личинки.

Основная причина развития офтальмомиаза — проникновение личинок мух или оводов в полость глаза или его придатков. Симптомами заболевания являются ухудшение зрения, раздражение глазного яблока и болевые ощущения.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании вернулась из отпуска со странной сыпью на ноге, которая оказалась яйцами паразита. Сначала женщина решила, что это просто аллергия.

