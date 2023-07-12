В США досрочно освободили самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона

Самую молодую последовательницу Мэнсона Лесли Ван Хаутен досрочно освободили из тюрьмы

Самую молодую последовательницу серийного маньяка Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен досрочно освободили из калифорнийской тюрьмы. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии Мэри Хименес, максимальный срок условно-досрочного освобождения (УДО) у Хаутен составит три года, а пересмотр условно-досрочного освобождения состоится через год.

Право на УДО женщина получила еще в 1977 году, однако все ее запросы были отклонены.

Лесли Ван Хаутен входила в коммуну маньяка Мэнсона. Ее члены, в том числе и 22-летняя Лесли, выполняли задания своего предводителя.

Чарльз Мэнсон создал и возглавил секту «Семья» в конце 1960-х. Сектанты по его приказу убивали людей. Мэнсона поймали в 1969 году и приговорили к смертной казни, но позже сменили наказание на девять пожизненных сроков. Маньяк умер в тюремной больнице штата Калифорния в 2017 году.