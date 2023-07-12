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09:18, 12 июля 2023Мир

В США досрочно освободили самую молодую последовательницу Чарльза Мэнсона

Самую молодую последовательницу Мэнсона Лесли Ван Хаутен досрочно освободили из тюрьмы

Фото: Stan Lim / Los Angeles Daily News / AP

Самую молодую последовательницу серийного маньяка Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен досрочно освободили из калифорнийской тюрьмы. Об этом сообщает CNN.

По словам представителя Департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии Мэри Хименес, максимальный срок условно-досрочного освобождения (УДО) у Хаутен составит три года, а пересмотр условно-досрочного освобождения состоится через год.

Право на УДО женщина получила еще в 1977 году, однако все ее запросы были отклонены.

Лесли Ван Хаутен входила в коммуну маньяка Мэнсона. Ее члены, в том числе и 22-летняя Лесли, выполняли задания своего предводителя.

Чарльз Мэнсон создал и возглавил секту «Семья» в конце 1960-х. Сектанты по его приказу убивали людей. Мэнсона поймали в 1969 году и приговорили к смертной казни, но позже сменили наказание на девять пожизненных сроков. Маньяк умер в тюремной больнице штата Калифорния в 2017 году.

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    Виктория Кондратьева
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