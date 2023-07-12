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13:43, 12 июля 2023Ценности

Названы причины выбора россиян носить одну и ту же одежду

Психолог Мария Данина рассказала, что многие россияне не придают одежде особого значения

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Психолог Мария Данина назвала причины выбора россиян носить одну и ту же одежду. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

Многие люди не придают своим вещам особенного значения. Чаще всего они высказывают свое недовольство ходить по магазинам и заявляют о том, что у них универсальная одежда, подходящая на все случаи жизни, объясняет специалист.

Кроме того, эксперт рассказала, что есть люди, которые предпочитают простоту во всем. По ее словам, данная причина может быть связана с нежеланием перегружать свой гардероб лишними вещами и быть практичными. Вдобавок они могут не обладать способностью продумывать свои образы на каждый день или просто не хотят делать это из-за постоянной занятости или депрессивных состояний.

Ранее психолог Мария Данина объяснила любовь женщин к обтягивающей одежде. Желание носить вещи подобное фасона не всегда указывает на заявление своей сексуальной привлекательности, считает эксперт. По ее словам, это один из способов ощущать себя более собранно. При этом Данина пояснила, что многие женщины чувствуют себя в данной одежде комфортно.

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    Карина Черных
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