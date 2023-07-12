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01:20, 12 июля 2023Мир

В США раскрыли опасную ошибку на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал ошибкой отправку кассетных боеприпасов ВСУ

Фото: US Army / Reuters

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор прокомментировал решение США поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы. Об этом он высказался в интервью каналу Judging Freedom.

Макгрегор назвал ошибкой отправку кассетных боеприпасов ВСУ. «Я думаю, мы допустили ошибку, добиваясь этого, потому что теперь мы выглядим как бесстыдные лицемеры. И, конечно, мы такие и есть», — отметил он.

Военный также усомнился в эффективности этих снарядов и подчеркнул, что они приносят больше ущерба, чем пользы. Кроме того, боеприпасы опасные для мирных граждан. «Не думаю, что это принесет хоть какую-то пользу украинцам», — заключил Макгрегор.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал, что ВСУ неспособны наступать и обороняться и удерживать свои позиции без помощи в виде поставок кассетных боеприпасов.

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    Марина Совина
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