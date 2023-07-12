В Москве отремонтировали еще девять молочно-раздаточных пунктов

Ракова: еще девять молочно-раздаточных пунктов приведены к новому стандарту в Москве

В Москве еще девять молочно-раздаточных пункта открылись после ремонта по новому стандарту. Восемь из них заработали для посетителей с июля, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, по два обновленных пункта расположены в Северном и Юго-Восточном административных округах столицы, по одному — в Центральном, Западном, Южном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах. Общая площадь этих пунктов — более 730 квадратных метров. Всего в 2023 году планируется отремонтировать 61 молочно-раздаточный пункт, еще 23 пункта были приведены к единому стандарту с 2021 по 2022 год. Учитывая девять новых, всего в Москве по новому стандарту работают 32 пункта, подчеркнула вице-мэр.

Особое внимание направлено на повышение комфорта сотрудников и жителей, которые приходят для получения бесплатных продуктов питания. Вместе с тем, это не просто обновление помещений, но и внедрение передовых решений в области организации пространства и навигации по аналогии с новым московским стандартом поликлиник

Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

В помещениях заменили окна, двери, сантехнику, установили новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Внутренняя отделка каждого молочно-раздаточного пункта была выполнена из современных материалов в общей стилистике с детскими поликлиниками. Для удобной навигации разработали узнаваемые фасадные таблички. Кроме того, в пунктах появилась удобная мебель для посетителей и сотрудников.

Как отметил руководитель распределительного центра ГАУ «Гормедтехника» Олег Чечков, «ремонт молочно-раздаточных пунктов позволяет сделать визиты в них максимально комфортными». «При проведении ремонта уделили особое внимание деталям: во внутренней отделке используются современные материалы. Организация пространства, единая система навигации, удобная мебель, замена оборудования осуществляются по аналогии с обновлением поликлиник по новому московскому стандарту и решают задачу удобства для москвичей», — сказал он.

Всего в столице функционирует свыше 200 пунктов выдачи бесплатного питания. Во время ремонта забрать продукты можно в соседних или любых других пунктах. Во время ремонтных работ питание можно забрать в соседних или любых других пунктах по выбору, выбрав наиболее удобный на портале mos.ru. Для получения льготного питания нужно иметь постоянную московскую регистрацию и постоянный или временный столичный полис ОМС, а также быть прикрепленным к одной из городских поликлиник. Такая мера поддержки предусмотрена для беременных женщин, детей до 3 лет (а также кормящих матерей в первые полгода после родов), детей из многодетных семей в возрасте до 7 лет, детей с хроническими заболеваниями младше 15 лет и детей с инвалидностью.