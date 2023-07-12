В США заявили об отсутствии у Украины шансов на победу

19FortyFive: Украина не победит Россию даже с помощью техники НАТО

Обозреватель из США Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут одержать победу в конфликте с Россией. Об этом он написал в статье для 19FortyFive.

Дэвис исключил победу для ВСУ даже с помощью техники НАТО. «Суровая правда заключается в том, что для Украины нет реального пути к военной победе ни сейчас, ни в обозримом будущем, независимо от того, сколько самолетов, танков и ракет может предоставить Запад», — подчеркнул он.

Автор добавил, что вступление Украины в НАТО также не позволит Киеву получить победу. Наоборот, присоединение страны ставит под угрозу весь альянс. Дэвис напомнил, что НАТО создавалась как оборонная организация, которая призвана обеспечить безопасность в Европе. При этом для восстановления Украины после завершения контрнаступления потребуется 9-12 месяцев.

В коммюнике, опубликованном 11 июля, страны НАТО признали место Украины в блоке в будущем. Ее готовы пригласить в альянс после того, как с решением согласятся все его члены, а условия для присоединения будут выполнены. При этом временные рамки вхождения Украины в блок в документе не обозначены.