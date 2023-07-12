Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:23, 12 июля 2023Экономика

Названы даты проведения ПМЭФ в 2024 году

Росконгресс объявил, что ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня. Такие сроки объявил Росконгресс, сообщение опубликовано в Telegram фонда.

«27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5-8 июня 2024 года», — говорится в сообщении. Другие подробности и возможные темы не раскрываются.

В этом году форум проходил 14-17 июня. По словам организаторов, за это время было заключено 900 соглашений на сумму 3,8 триллиона рублей. Одной из главных тем стал вопрос приоритизации расходов. Участники дискуссии указывали, что есть два пути работы с ними — либо фронтальное сокращение, либо выборочное жесткое сокращение по ряду статей.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал вбросом сообщения о добравшихся до ядерного оружия вагнеровцах

    Раскрыто участие электрических полей в формировании памяти

    В Белоруссии на границе с Украиной сломали два погранзнака

    Стало известно о съемках «Трех мушкетеров» с Гном Гномычем и Боярским

    В Казахстане утвердили изъятие коррупционных активов в пользу государства

    Названы даты проведения ПМЭФ в 2024 году

    «Аль-Насру» запретили регистрировать новых игроков из-за задолженности

    Врач назвала россиянам способствующую похудению еду

    В России появятся пять круглогодичных морских курортов

    Захваченная российскими военными американская БМП Bradley попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости