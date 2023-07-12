Названы даты проведения ПМЭФ в 2024 году

Росконгресс объявил, что ПМЭФ в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году пройдет с 5 по 8 июня. Такие сроки объявил Росконгресс, сообщение опубликовано в Telegram фонда.

«27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5-8 июня 2024 года», — говорится в сообщении. Другие подробности и возможные темы не раскрываются.

В этом году форум проходил 14-17 июня. По словам организаторов, за это время было заключено 900 соглашений на сумму 3,8 триллиона рублей. Одной из главных тем стал вопрос приоритизации расходов. Участники дискуссии указывали, что есть два пути работы с ними — либо фронтальное сокращение, либо выборочное жесткое сокращение по ряду статей.