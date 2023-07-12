Женщина решила развестись с мужем из-за поста в соцсетях после девяти лет брака

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как решила развестись с мужем после девяти лет брака из-за поста его сестры в соцсетях. Она объяснила, что женщина опубликовала в интернете фотографию ее двухгодовалой дочери, хотя ее просили не делать этого.

Автор поста написала, что они с мужем вместе 11 лет, девять из которых женаты. Она отметила, что ее супруг очень близок со своей сестрой, из-за чего в их семейной жизни всегда были проблемы.

«Когда сестра моего мужа говорит мне что-то неприятное, мой муж оправдывает ее тем, что такой у нее характер, но она якобы хорошо ко мне относится. Он внушает мне, что не делает ничего плохого, но она всегда говорит на испанском, зная, что я плохо его понимаю», — отметила героиня истории.

Женщина добавила, что они с мужем не публикуют в соцсетях фотографии своей дочери и никому не разрешают этого делать. «На выходных мы с мужем и дочерью были у его сестры. Она сфотографировала семейную посиделку и разместила у себя в соцсетях», — написала она.

Тогда автор поста попросила родственницу удалить снимки с ее ребенком. Сестра ее мужа в ответ заявила, что ей следовало убирать дочь, когда делаются семейные фото. Ссора закончилась тем, что золовка рассказчицы заблокировала ее.

«Позже моя мать показала, что сестра мужа снова опубликовала фото нашей дочери. Эти ситуации показали мне, что мой муж так и не смог установить границы», — отметила рассказчица и добавила, что в итоге решила развестись. При этом автор добавила, что ее супруг — хороший отец, но случившееся стало для нее «последней каплей».

В комментариях под постом многие предположили, что после развода сестра мужа станет намеренно чаще размещать снимки племянницы. В ответ автор написала, что попытается в суде добиться запрета на публикацию в соцсетях фото ее ребенка.