Заваленный мусором после залповых ливней пляж в Туапсе попал на видео

TourDom: заваленный мусором и ветками после залповых ливней пляж в Туапсе попал на видео

Пляж в Туапсе, заваленный ветками и мусором после сильных дождей, попал на видео. Его публикует портал TourDom.

Отмечается, что местные власти продлили запрет на купание в море до 19 июля. Это сделано с целью недопущения ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки после залповых ливней.

«Впрочем, судя по видео от очевидцев, желающих окунуться в кофейного цвета волнах и так нет», — отметили в издании.

Также в Telegram-канале администрации Туапсинского района уведомили, что в настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят лабораторные исследования морской воды и взятого на пляжах грунта на соответствие установленным нормам.