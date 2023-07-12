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01:06, 12 июля 2023Россия

На Эльбрусе спасатели эвакуировали запросивших помощь туристов из Белоруссии

МЧС: на Эльбрусе спасатели эвакуировали запросивших помощь туристов из Белоруссии

Фото: МЧС России по Кабардино-Балкарии

На Эльбрусе спасатели эвакуировали туристов из Белоруссии, ранее запросивших помощи, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, передает ТАСС.

«Группа из восьми спасателей МЧС России прибыла на помощь альпинистам. В сопровождении специалистов туристы продолжают спускаться с высоты 5300 метров», — сообщили в ведомстве.

Среди эвакуированных туристов находились четыре гражданина Белоруссии и один россиянин. До этого в МЧС сообщали, что двум участникам группы стало плохо, они запросили помощь. На поисково-спасательные работы выдвинулись сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, они обещали прибыть в течение полутора-двух часов.

Туристы были выведены в поселок Терскол на базу спасотряда МЧС России, в медицинской помощи они не нуждаются. Сообщается также, что поисково-спасательные работы осложняли погодные условия, такие как темное время суток, пурга и шквалистый ветер.

Группа не зарегистрировала свой маршрут в МЧС. В ведомстве напомнили, что горы являются местом повышенной опасности, и призвали быть предельно внимательными во время восхождений.

Это второй случай за несколько дней, когда людям потребовалась помощь в горах. 9 июля в Кабардино-Балкарии четверо ушедших на Эльбрус туристов не смогли самостоятельно вернуться из-за непогоды. Их эвакуировали на высоту 3800 метров.

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    Марина Совина
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