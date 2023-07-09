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17:05, 9 июля 2023Путешествия

Четверо отправившихся на Эльбрус туристов подали сигнал о помощи

Четверо туристов на Эльбрусе попросили о помощи, к ним выдвинулись спасатели

Фото: Telegram-канал КБР МЧС

В Кабардино-Балкарии четверо ушедших на Эльбрус туристов не смогли самостоятельно вернуться из-за непогоды и подали сигнал о помощи. К ним выдвинулись спасатели. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС России в Telegram.

Группа альпинистов находилась на высоте 5300 метров. На их поиски выдвинулась группа из пяти человек и одной единицы техники.

По состоянию на 16:00 мск поисково-спасательные мероприятия завершены. Всех застрявших на Эльбрусе туристов эвакуировали на высоту 3800 метров. От дальнейшей помощи они отказались.

Ранее в Карачаево-Черкесии потерялась группа из восьми туристов. Перед этим группа разделилась, и туристы разошлись в разных направлениях. Пропавших удалось обнаружить на следующий день, никто не пострадал.

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    Алан Босиков
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