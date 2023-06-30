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02:31, 30 июня 2023Россия

Туристов из Краснодарского края нашли живыми в горах Карачаево-Черкесии

МЧС РФ: пропавших туристов из Краснодарского края нашли живыми в горах Карачаево-Черкесии

Cпасатели нашли группу из восьми туристов из Краснодарского края, которые потерялись в горах Карачаево-Черкесии, сообщило региональное главное управление МЧС РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, потерявшиеся вышли к Софийским водопадам, откуда их забрали сотрудники МЧС. Никто из туристов не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.

Как указали в ведомстве, незарегистрированная в МЧС группа туристов из 20 человек из Краснодарского края исчезла вечером в четверг, 29 июня. Путешественники потерялись при спуске с Софийских озер в поселок Архыз Зеленчукского района. Стало известно о том, что группа разделилась, и туристы пошли в разных направлениях. Одну группу из 12 человек спасатели встретили на спуске. Вторая группа из восьми человек не выходила на связь. На их поиски отправились четверо спасателей и две единицы техники.

В июне турист провалился в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана на горе Шалбуздаг. На помощь россиянину пришли жители села Куруш.

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    Марина Совина
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