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17:20, 21 июня 2023Путешествия

Турист провалился в горное ущелье в Дагестане

Жители Дагестана спасли провалившегося в горное ущелье туриста, не дожидаясь спасателей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Akhmed Chalandarov / Unsplash

Турист провалился в ущелье в Докузпаринском районе Дагестана на горе Шалбуздаг. Об этом пишет группа «Голос Дагестана» на странице во «ВКонтакте».

На помощь россиянину пришли жители села Куруш. Они услышали крик о помощи и сообщили о произошедшем в экстренные службы. При этом, понимая всю серьезность ситуации, они самостоятельно выдвинулись к горному ущелью, не дожидаясь спасателей, чтобы выиграть время.

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Отмечается, что доступ к месту инцидента был затруднен. «Счет шел на минуты, так как в горах было холодно, дождливо и туманно», — говорится в сообщении. С помощью веревки мужчины, рискуя своими жизнями, вытащили пострадавшего.

Ранее в июне в Киндерлинской пещере в Башкирии спасли туристку, которая сорвалась с шестиметровой высоты. Ее спасение длилось около семи часов.

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    Фариза Бацазова
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