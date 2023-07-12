Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 12 июля 2023Мир

НАТО решила не спрашивать мнение России о членстве Украины в альянсе

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не собирается вести переговоры с РФ по членству Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО не собирается вести переговоры с Россией по членству Украины в альянсе. С таким заявлением выступил генсек объединения Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

«Переговоры по решению конфликта на Украине пройдут только тогда, когда Украина будет готова к ним: ничего про Украину без Украины», — ответил глава Североатлантического альянса на вопрос журналистов о перспективе участия России в переговорах по вступлению Украины в НАТО.

По словам Столтенберга, поставки военной помощи украинской армии направлены на усиление позиций Киева за столом переговоров, а не на то, «чтобы НАТО вело переговоры за Украину».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны-участницы «Большой семерки» (G7) будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» в рамках описанных в декларации обязательств по предоставлению Киеву гарантий безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме сообщили о гибели российского генерала при ракетном ударе ВСУ

    Ида Галич отреагировала на критику своей внешности

    Россиян предупредили о риске заражения паразитами в реке

    В Москве задержали мигранта-сутенера и закрыли притон с проститутками

    У мужчины позеленел язык из-за курения и антибиотиков

    В Госдуме предложили ввести кредитные каникулы для беременных и их супругов

    Юрист перечислил правила защиты прав на жилье при разводе

    Решетова обеднела на миллионы рублей

    Премьер Великобритании заявил об усилении НАТО после вступления Украины в альянс

    Букингемский дворец отреагировал на фамильярность Байдена при встрече с королем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости