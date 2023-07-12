НАТО решила не спрашивать мнение России о членстве Украины в альянсе

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не собирается вести переговоры с РФ по членству Украины

НАТО не собирается вести переговоры с Россией по членству Украины в альянсе. С таким заявлением выступил генсек объединения Йенс Столтенберг, его цитирует ТАСС.

«Переговоры по решению конфликта на Украине пройдут только тогда, когда Украина будет готова к ним: ничего про Украину без Украины», — ответил глава Североатлантического альянса на вопрос журналистов о перспективе участия России в переговорах по вступлению Украины в НАТО.

По словам Столтенберга, поставки военной помощи украинской армии направлены на усиление позиций Киева за столом переговоров, а не на то, «чтобы НАТО вело переговоры за Украину».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны-участницы «Большой семерки» (G7) будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется» в рамках описанных в декларации обязательств по предоставлению Киеву гарантий безопасности.