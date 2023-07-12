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18:25, 12 июля 2023Мир

Страны G7 пообещали Киеву дополнительную помощь

Страны G7 пообещали Киеву помощь с развитием ВПК и доступом к разведданными

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны Большой семерки (G7) помогут Украине с развитием в стране собственного военно-промышленного комплекса (ВПК) и расширят доступ к разведданным, которые получают западные спецслужбы. Об этом говорится в совместной декларации стран G7.

Также страны G7 намерены продолжать поддержку инициатив в области киберзащиты, безопасности, в том числе для противодействия гибридным информационным угрозам.

Помимо этого союзники Киева договорились предоставить в будущем меры финансовой и технической поддержки страны для реализации реформ, необходимых для повышения эффективности административного аппарата Украины.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что прошедший в Вильнюсе саммит НАТО был непростым, но успешным для Киева. По его словам, там были достигнуты «мощные» оборонные договоренности, а декларация G7 позволит заключить систему двусторонних договоров со странами-гарантами.

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    Виктория Кондратьева
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