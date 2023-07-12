В России допустили замедление движения поездов из-за жары

«КП-Челябинск»: на Урале могут замедлить движение поездов из-за жары плюс 35 градусов

Аномально высокие температуры на Южном Урале могут привести к замедлению движения составов поездов, передает «КП-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

При температуре плюс 35 градусов сотрудники железной дороги чаще обычного проводят регулировку стыков и длины рельсов, чтобы не допустить деформации железнодорожного полотна. Они также могут ввести ограничение скорости движения составов для обеспечения безопасности.

12 июля Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что из-за повышенной температуры воздуха на железных дорогах могут согнуться рельсы, отключиться холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и подачи электроэнергии.

Днем 11 июля температура в Екатеринбурге достигла плюс сорока градусов, максимальной отметки на эту дату за всю историю наблюдений. Температура выше климатической нормы в настоящее время наблюдается на Урале, в Томской, Омской, Новосибирской, Астраханской областях и в Башкирии.