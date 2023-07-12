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17:12, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский обозначил приоритеты на переговорах с лидерами стран НАТО

Президент Украины Зеленский назвал приоритеты на переговорах с лидерами стран НАТО

Фото: Mindaugas Kulbis / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты на переговорах с лидерами стран НАТО, которые проходят в среду, 12 июля. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, приоритетными темами переговоров были новые пакеты военной помощи, приглашение республики в Североатлантический альянс, а также гарантии безопасности на пути ко вступлению в военный блок.

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    Алевтина Запольская
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