Зеленский обозначил приоритеты на переговорах с лидерами стран НАТО

Президент Украины Зеленский назвал приоритеты на переговорах с лидерами стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты на переговорах с лидерами стран НАТО, которые проходят в среду, 12 июля. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, приоритетными темами переговоров были новые пакеты военной помощи, приглашение республики в Североатлантический альянс, а также гарантии безопасности на пути ко вступлению в военный блок.