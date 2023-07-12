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11:38, 12 июля 2023Бывший СССР

Зеленский понадеялся на хорошие новости от встречи с Шольцем

Зеленский сообщил, что провел встречи с Шольцем и Сунаком на саммите НАТО в Вильнюсе

Фото: Yves Herman / Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он сообщил в Twitter.

«Диалог с канцлером как всегда будет содержательным», — высказался Зеленский, также понадеявшись на «хорошие новости по теме защиты жизни украинцев и нашей обороны» по итогу диалога.

Позднее он также проинформировал, что начал встречу также и с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. «Наши переговоры всегда укрепляют глобальную безопасность», — заявил Зеленский по этому поводу, также пообещав новости по итогу переговоров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет быть на одной волне с НАТО. Так он высказался о вопросе членства Украины в Североатлантическом альянсе.

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    Антон Похиляк
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