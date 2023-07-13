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02:09, 13 июля 2023Забота о себе

Футболист Аршавин назвал секс своим коньком

Футболист Аршавин: у меня два конька — секс и юмор

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

42-летний российский футболист, бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал свои черты, которые, по его мнению, покоряют женщин. Его слова, сказанные в интервью Татьяне Навке в программе «Команда», цитирует StarHit.

Аршавин не скрывает, что увлекался другими женщинами, будучи в отношениях с телеведущей Юлией Барановской и моделью Алисой Казьминой. Говоря о своей сложной натуре, он вспомнил, что пишут в гороскопах о Близнецах. «Я сложный человек, упрямый спорщик. Девушкам всегда говорю, что у меня два конька — секс и юмор. Сначала они думают, это не так, но потом…» — признался он.

При этом спортсмен отметил, что верит не всему, что пишут в гороскопах. «Говорят, Близнецы двуличные, но нет. У меня и жены родились под этим знаком зодиака. Я точно не подлый. Я хороший друг, всегда стараюсь выполнять обещания», — сказал Аршавин.

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    Александра Лисица
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