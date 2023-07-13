Главный дипломат КНР и госсекретарь США провели переговоры

Главный дипломат КНР Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры

Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И провел конструктивные переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Индонезии в рамках ежегодного собрания министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС.

Глава китайской дипломатии обсудил со своим американским коллегой в том числе вопрос Тайваня. «Встреча была частью непрекращающихся усилий по сохранению открытыми каналов связи, чтобы разъяснять интересы США по широкому ряду вопросов и ответственно управлять конкуренцией, снижая риск недопонимания и просчетов. Этого мир ожидает от Соединенных Штатов и от КНР», — указал пресс-секретарь американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

Предыдущая встреча американского госсекретаря с главой китайской дипломатии состоялась 19 июня во время визита Блинкена в Китай. В ходе поездки он также встретился с главой МИД Китая Цинь Ганом и председателем КНР Си Цзиньпином.