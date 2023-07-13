Джонсон поддержал решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов

Джонсон поддержал поставки кассетных бомб Украине, но призывать к этому Лондон не стал

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал решение властей США поставить Украине кассетные боеприпасы. При этом в интервью CNN политик не стал призывать британское правительство к аналогичной поддержке Киева.

«Я думаю, что президент Байден поступил правильно, поставив их. Чем быстрее украинцы смогут использовать их... тем больше жизней будет спасено», — отметил он.

Джонсон отказался призывать официальный Лондон к аналогичным действиям, указав на то, что Соединенное Королевство является участником конвенции по кассетным боеприпасам (которую не подписывали Вашингтон и Киев).

В своем интервью политик также намекнул, что возможное переизбрание экс-президента США Дональда Трампа на новый срок в следующем году никак не повлияет на американские поставки оружия Киеву.

13 июля директор по операциям Объединенного штаба ВС США генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что кассетные боеприпасы уже прибыли на Украину.

Вашингтон объявил о передаче Киеву оружия 7 июля. Несмотря на риски для мирных жителей, администрация президента США заверила, что такое оружие может помочь Вооруженным силам Украины быстрее «освободить» потерянные территории.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что применение украинской армией кассетных боеприпасов вынудит Москву принимать контрмеры.