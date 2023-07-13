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19:06, 13 июля 2023Культура

Влияние забастовки голливудских актеров на американскую киноиндустрию оценили

Кинокритик Сычев допустил замену голливудских актеров британскими из-за забастовки в США
СюжетПротесты в США

Фото: Mario Tama / Getty Images

Забастовка 160 тысяч голливудских актеров может привести к тому, что студии заменят артистов британскими исполнителями ролей. Так влияние бойкота Гильдии киноактеров США на американскую киноиндустрию в разговоре с «Лентой.ру» оценил кинокритик Сергей Сычев. Он также объяснил причины стачки.

Почему актеры начали бойкот?

«Эта забастовка — это закономерное следствие забастовки сценаристов, которая длилась несколько месяцев и которая очень сильно подействовала на кинопроцесс. Сценаристы пришли к выводу, что их зарплаты не соответствуют тем сверхприбылям, которые приносят проекты, в которых они участвуют. То же самое, по сути, думают и актеры. Кроме того, актеров смущают условия их труда, они себя чувствуют незащищенными», — оценил ситуацию специалист.

По мнению Сергея Сычева, одной из причин начала протеста артистов стали общепринятые в США правила оформления рабочих договоров. Он отметил, что американцы скрупулезно относятся к каждому пункту в таких документах.

В случае любых непредусмотренных контрактом моментов они остаются у разбитого корыта

Сергей Сычевкинокритик

«Их актерские контракты составляют часто не десятки, а сотни страниц, где прописываются все-все мелочи. Если актеры уровня Тома Круза могут себе позволить адвокатов, которые защищают их от всех несоблюдений их прав, то обычным актерам на это рассчитывать не стоит, а значит нет соответствующих контрактов», — объяснил он.

Что будет с кинопроизводством?

В забастовке участвуют 98 процентов членов профсоюза, что сильно затормозит съемки, которые уже начались, отметил Сергей Сычев.

«Понятно, что найдутся штрейкбрехеры, но, я думаю, их будет очень немного. Все прекрасно понимают, что, когда забастовка закончится, встанет вопрос о том, что тот, кто ее не поддержал, возможно, будет исключен из профсоюза. А профсоюз — важное подспорье, потому что профсоюзы в Америке реально защищают своих членов. Я думаю, это скажется на производстве», — считает кинокритик.

В то же время кинокомпании, чтобы не терять время, могут пригласить играть в картинах иностранных артистов. Для съемок также могут выбрать другие площадки, допустил собеседник «Ленты.ру».

Есть риск, что очень многие голливудские производители просто-напросто перенесут свое производство за рубеж, договорятся, например, с британскими актерами, и снимут все в какой-нибудь условной Болгарии за гораздо меньшие деньги, и насколько войдут во вкус, что эти десятки тысяч американских актеров останутся не у дел

Сергей Сычевкинокритик

«Последние голливудские блокбастеры показывают, насколько незначительна роль звезды в успехе фильма. Есть масса голливудских блокбастеров, которые без звезд собирали большие деньги, потому что там было другое — спецэффекты, экшн, режиссура, сценарий, а актерской игры как таковой особенно не было. Вся эта практика показывает, что можно обойтись без актеров и снять все это с другими артистами за меньшие деньги, например, в Европе, и никто даже не заметит разницы», — заключил он.

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10 июля 2023

Гильдия киноактеров США готовится к первой за 43 года забастовке. Она может стать самой масштабной в истории. Артисты прекратят работу с 14 июля, потому что недовольны доходами и условиями труда.

Гильдия киноактеров США и Альянс продюсеров кино и телевидения 12 дней пытались найти компромисс, но безуспешно. Продюсеры утверждают, что актеры отказались от исторической прибавки к зарплате, увеличению пенсионных и медицинских взносов, защите от прослушивания и других предложений.

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    Мария Сметанина
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