Актеры Голливуда начинают самую масштабную забастовку в истории. Что заставило 160 тысяч актеров пойти на крайний шаг?

Гильдия киноактеров США начнет забастовку после провальных переговоров с продюсерами

Гильдия киноактеров США начала подготовку к первой за 43 года забастовке, вероятно, самой масштабной в истории. О том, что заставило их пойти на крайний шаг, пишет Variety.

Известно, что 98 процентов членов профсоюза, состоящего из 160 тысяч голливудских артистов, проголосовало за проведение забастовки, назначенной на 14 июля текущего года.

Провальные переговоры с продюсерами

Решение последовало на фоне провала переговоров по контракту между Гильдией киноактеров США и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP). Диалог длился 12 дней, однако в результате стороны не достигли соглашения.

«Это выбор профсоюза, а не наш. Тем самым они отвергли наши предложения по историческому увеличению заработной платы и остаточного дохода, значительному увеличению пенсионных и медицинских взносов, защите от прослушивания, сокращению сроков опционов на сериалы, новаторскому предложению по искусственному интеллекту, защищающему цифровое сходство актеров, и многое другое», — рассказали в Альянсе продюсеров кино и телевидения.

Фото: Mike Blake / Reuters

Отмечается, что Совет Гильдии намеревается провести собрание, чтобы официально одобрить начало забастовки. Таким образом, это будет первая подобная забастовка актеров с 1980 года.

Что требует Гильдия киноактеров США

Глава профсоюза Фрэн Дрешер назвала условия продюсеров оскорбительными и неуважительными. Члены Гильдии потребовали повышения заработной платы, отчисления от показов на стриминговых сервисах и введения ограничений на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении.

Что актеры не смогут делать после забастовки

После проведения забастовки члены Гильдии не смогут сниматься в фильмах и сериалах, а также принимать участие в промокампаниях проектов. Помимо этого, артисты потеряют право давать интервью и размещать посты в социальных сетях, посвященные картинам, не смогут посещать премьеры лент и продвигать проекты на различных мероприятиях.

Как забастовка актеров отразится на мировых кинопремьерах

С 14 июля киностудии остановят работу над «Гладиатором 2» с Полом Мескалем и второй частью картины «Мортал Комбат». Съемки очередного сезона сериала «Дом Дракона» остаются под вопросом.

Отмечается, что забастовка скажется и на продвижении летних премьер. Как отмечает Variety, премьера «Оппенгеймера» в Лондоне была перенесена на час, чтобы актеры могли присутствовать на мероприятии до начала забастовки. Из‑за протестного движения артистов может быть отложена церемония вручения «Эмми».