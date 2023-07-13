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23:14, 13 июля 2023Мир

Стало известно о планах Болгарии передать Украине до 100 бронемашин

Власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов МВД

Фото: Unsplash

Власти Болгарии могут передать Украине около 100 бронемашин со складов министерства внутренних дел. Об этом сообщает телеканал bTV со ссылкой на парламентскую инициативу, передает РИА Новости.

«Мы вынесем этот проект на рассмотрение парламента. Речь идет примерно о 100 единицах техники, в основном это БТРы», — сообщил депутат Ивайло Мирчев. Он подчеркнул, что инициативу уже одобрил премьер-министр Болгарии Николай Денков, МВД, а также министерство обороны.

Мирчев сообщил, что бронетехника была приобретена ведомством в ходе так называемого Возродительного процесса. Однако она никогда не использовалась.

Возродительный процесс — кампания по болгаризации турок, проводившаяся болгарским правительством в 1984-1989 годах, в результате которой все турки и отуреченные помаки вынуждены были заменить свои имена на немусульманские.

В начале месяца в НАТО отказались поставлять Киеву F-16 до завершения контрнаступления. Председатель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр отметил, что обучение солдат ВСУ управлению истребителями, а также обеспечение логистической организации для самолетов возможны только после контрнаступления.

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    Марина Совина
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