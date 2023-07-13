В оленях увидели новую угрозу заражения COVID-19 для американцев

APHIS: заразившиеся COVID-19 олени могут стать постоянной угрозой здоровью населения США

Олени в США могут представлять опасность для здоровья людей как потенциальные источники заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует исследование Службы инспекции здоровья растений (APHIS) Минсельхоза США (USDA), передает The Telegraph.

«Олени регулярно взаимодействуют с людьми и обычно встречаются в среде обитания человека — рядом с нашими домами, домашними животными, сточными водами и мусором. Возможность сохранения и развития SARS-CoV-2 в популяциях диких животных может представлять уникальные риски для здоровья населения», — сообщил автор исследования Сю Фэн Ван.

Ученые считают, что олени неоднократно заражались COVID-19 после контакта с человеком, из-за чего болезнь распространилась среди животных. Также выяснилось, что среди диких особей могут развиваться штаммы вируса, которые не распространены у людей. В ходе исследования протестировали более 11 тысяч оленей из 27 штатов, в 109 случаях были обнаружены независимые побочные эффекты.

Ранее испанские ученые обнаружили, что коронавирус представляет угрозу для мужского здоровья. Согласно исследованию, у переболевших людей снижается репродуктивная функция, так как болезнь влияет на качество семенной жидкости.