Среда обитания
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14:02, 13 июля 2023Среда обитания

В оленях увидели новую угрозу заражения COVID-19 для американцев

APHIS: заразившиеся COVID-19 олени могут стать постоянной угрозой здоровью населения США

Фото: Federico Di Dio / Unsplash

Олени в США могут представлять опасность для здоровья людей как потенциальные источники заражения коронавирусом. Об этом свидетельствует исследование Службы инспекции здоровья растений (APHIS) Минсельхоза США (USDA), передает The Telegraph.

«Олени регулярно взаимодействуют с людьми и обычно встречаются в среде обитания человека — рядом с нашими домами, домашними животными, сточными водами и мусором. Возможность сохранения и развития SARS-CoV-2 в популяциях диких животных может представлять уникальные риски для здоровья населения», — сообщил автор исследования Сю Фэн Ван.

Ученые считают, что олени неоднократно заражались COVID-19 после контакта с человеком, из-за чего болезнь распространилась среди животных. Также выяснилось, что среди диких особей могут развиваться штаммы вируса, которые не распространены у людей. В ходе исследования протестировали более 11 тысяч оленей из 27 штатов, в 109 случаях были обнаружены независимые побочные эффекты.

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    Александра Синицына
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