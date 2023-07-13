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08:58, 13 июля 2023Мир

Лавров обсудил Украину с главой МИД Индии

Глава МИД Индии Джайшанкар обсудил конфликт на Украине с Лавровым на полях АСЕАН
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях мероприятий АСЕАН в Джакарте, обсудил с ним экономические вопросы и ситуацию на Украине. Об этом индийский дипломат написал на своей странице в Twitter.

«Обсудили двусторонние экономические вопросы, а также темы, касающиеся конфликта на Украине», — сообщил он.

Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН 12 июля. Ожидается, что российский министр пробудет в индонезийской столице с 12 по 14 июля, там он примет участие во встречах глав МИД в форматах Россия — АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

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    Виктория Кондратьева
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