Россиянку отправили в СИЗО за избиение сына в прямом эфире

В Тюменской области суд арестовал на 2 месяца стримершу, избившую сына в прямом эфире

Центральный районный суд Тюмени арестовал 33-летнюю местную жительницу, обвиняемую в истязании сына. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Алису Г. отправили в СИЗО до 11 сентября по ходатайству следствия. Ей вменяется причинение своему ребенку физических и психических страданий в результате систематического избиения по малозначительным поводам, принуждение его жить в антисанитарных условиях, без регулярного питания и средств личной гигиены.

Вину россиянка не признала, она отрицает нанесение побоев сыну и говорит, что только оскорбляла его.

12 июля следователи возбудили уголовное дело против женщины из-за видео, опубликованного в соцсети 10 июля. На нем она нецензурно выражалась, угрожала подростку и выгоняла его из дома. Стримершу задержали. Подростка и его четырехлетнего брата забрали в социально-реабилитационный центр.