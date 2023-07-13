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09:37, 17 июля 2023Силовые структуры

В Москве мужчина попытался изнасиловать незнакомку и попал в СИЗО

В Москве задержали 38-летнего мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку около жилых домов

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Москве задержали 38-летнего мужчину, пытавшегося изнасиловать незнакомую девушку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 июля фигурант около жилых домов на Дмитровском шоссе напал на потерпевшую, домогался и хотел надругаться над ней. Девушке удалось вырваться и сбежать.

Она обратилась в полицию, тогда сотрудники установили личность мужчины и поймали его. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 («Покушение на изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Сейчас силовики проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений в Москве. Его отправили в СИЗО.

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    Екатерина Власова
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