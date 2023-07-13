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16:36, 13 июля 2023Среда обитания

Оценены масштабы воровства тепла в Москве

МОЭК: с начала года москвичи наворовали тепловой энергии на 1,5 миллиарда рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С начала 2023 года в Москве потребители наворовали тепловой энергии на 1,5 миллиарда рублей. Объемы хищения зафиксировала Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), сообщается на сайте организации.

Специалисты выявили 917 случаев бездоговорного пользования ресурсом. Самыми распространенными нарушениями, по оценкам МОЭК, оказались самовольное подключение к сетям, потребление тепла без заключения договора, а также увеличение тепловых нагрузок без предварительного согласования с энергетиками.

Специалисты напомнили, что при обнаружении самовольных подключений такие энергоустановки отключаются от тепловых сетей и поставщик обращается в суд. Стоимость полученной незаконно тепловой энергии рассчитывают по формуле: площадь помещения умножается на норматив по отоплению и умножается на действующий в регионе тариф на тепло. Взыскание через судебную инстанцию увеличивает стоимость тепла в 1,5 раза, предупреждают в МОЭК.

Ранее плату за ЖКУ предложили уменьшить для семей мобилизованных россиян. Проект постановления, который разработало ведомство, позволит делать перерасчет стоимости ЖКУ, если один или несколько человек в квартире отправились в зону специальной военной операции.

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    Нина Ташевская
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