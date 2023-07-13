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12:01, 13 июля 2023Бывший СССР

Зеленского попросили наказать оскорбляющих украинскую нацию

На Украине зарегистрировали петицию об уголовном наказании за оскорбление украинской нации

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На Украине попросили президента Владимира Зеленского ввести уголовную ответственность за оскорбление граждан, «которые признают свою принадлежность к украинской нации». Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

За это предлагается ввести уголовную ответственность и штрафовать на сумму от 200 до 1000 не облагаемых налогами минимумов доходов или сажать в тюрьму на срок до восьми лет. Также предлагается ограничить виновным возможность занимать определенные должности на срок до трех лет.

Автор петиции отметил, что пока что термин «украинская нация» не оформлен юридически. Поэтому использует формулировку «граждане, которые признают свою принадлежность к украинской нации».

По состоянию на 12:00 мск 13 июля петиция набрала 617 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк рассказал, что на Украине документально подтверждено 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц. Также известно о случаях применения пыток в местах содержания под стражей.

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    Александр Слабиев
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