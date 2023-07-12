ООН заявила о пытках задержанных на Украине

В ООН подтвердили 75 случаев пыток и произвола при задержании гражданских на Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что его управление (УВКПЧ ООН) документально подтвердило 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине и применения пыток в местах содержания под стражей. Его цитирует ТАСС.

По словам Тюрка, большинство из тех, в отношении кого применялись пытки, подозревались в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом на территории страны. А необоснованные задержания стали следствием «чрезмерно широких поправок» в уголовное законодательство в условиях военного положения, указал он.

Большая часть случаев пыток зафиксирована в «неофициальных местах содержания под стражей». В числе них УВКПЧ указало и случаи сексуального насилия.

В связи с этим Тюрк выразил обеспокоенность, что принятое в марте 2022 года на Украине законодательство может предусматривать уголовную ответственность, в том числе за те действия, которые разрешены международным гуманитарным правом.

В конце июня правозащитная организация Human Rights Watch обнаружила новые доказательства «неизбирательного использования» Вооруженными силами Украины запрещенных противопехотных мин против российских войск.