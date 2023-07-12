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14:57, 12 июля 2023Бывший СССР

ООН заявила о пытках задержанных на Украине

В ООН подтвердили 75 случаев пыток и произвола при задержании гражданских на Украине

Фото: Celiafoto / Shutterstock / Fotodom

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что его управление (УВКПЧ ООН) документально подтвердило 75 случаев произвола при задержании гражданских лиц на Украине и применения пыток в местах содержания под стражей. Его цитирует ТАСС.

По словам Тюрка, большинство из тех, в отношении кого применялись пытки, подозревались в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом на территории страны. А необоснованные задержания стали следствием «чрезмерно широких поправок» в уголовное законодательство в условиях военного положения, указал он.

Большая часть случаев пыток зафиксирована в «неофициальных местах содержания под стражей». В числе них УВКПЧ указало и случаи сексуального насилия.

В связи с этим Тюрк выразил обеспокоенность, что принятое в марте 2022 года на Украине законодательство может предусматривать уголовную ответственность, в том числе за те действия, которые разрешены международным гуманитарным правом.

В конце июня правозащитная организация Human Rights Watch обнаружила новые доказательства «неизбирательного использования» Вооруженными силами Украины запрещенных противопехотных мин против российских войск.

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    Антон Похиляк
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