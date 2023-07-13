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18:10, 13 июля 2023Россия

Самолет совершил жесткую посадку возле российского аэропорта

РЕН ТВ: легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле аэропорта под Новосибирском

Фото: Pavel Nikolaev / Wikimedia

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в лесополосе в районе аэропорта Северный в Новосибирской области. Об этом сообщает РЕН ТВ ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, предварительно пострадал один человек. Причина происшествия пока неизвестна. Принадлежность самолета и его модель не уточняются.

В свою очередь, Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что при жесткой посадке самолета пострадали два человека. Как пишут авторы поста, инцидент произошел с частным бортом, произведенным американской компанией Cessna. На воздушном судне находились три человека, двоих из которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее легкомоторный самолет разбился возле села Усть-Кулом в Коми. При взлете борт зацепился за линию электропередачи и рухнул на территории частного домовладения. На воздушном судне находились два человека, пострадал пилот.

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    Константин Лысяков
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