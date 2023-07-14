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13:30, 14 июля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о возвращении военной тактики на 100 лет назад

«Страна.ua»: офицер ВСУ заявил о возвращении военной тактики к уровню Первой мировой

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военная тактика вернулась на 100 лет назад, к уровню Первой мировой войны, считает офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующий в боях в Запорожской области. Его слова приводит «Страна.ua».

По его словам, ситуация напоминает события столетней давности, потому что тогда уже появились мощные средства обороны, но не было сильных средств атаки, чтоб эту оборону прорвать. «Поэтому война была преимущественно позиционной, а главной атакующей силой была пехота», — заявил собеседник издания.

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Он подчеркнул, что сейчас ситуация аналогичная. «Огромное количество высокоточного оружия фактически превратило бронетехнику в передвижные гробы. Ее обнаруживают и уничтожают еще на дальних подступах», — говорит офицер. По его словам, сейчас ВСУ приходится как в Первую мировую атаковать пехотой с большими потерями в надежде, что «у противника люди, снаряды или боевой дух закончатся раньше, чем у нас».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ несут рекордные потери во время атак на васильевском направлении в Запорожской области. «За последние сутки они предприняли три атаки на участке Пятихатки — Жеребянки. Атаки были лобовыми, так называемыми мясными штурмами», — сказал он. Глава движения добавил, что ВСУ пытались изменить маршруты для сохранения личного состава до момента столкновения с российскими силами.

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    Алевтина Запольская
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