Экоактивисты заблокировали работу аэропорта

Испанские экоактивисты приклеили себя к самолету и заблокировали работу аэропорта Ибицы

Активисты экологического движения Futuro Vegetal из Испании в знак протеста приклеили себя к частному самолету на острове Ибица. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

«Сегодня рано утром три члена [организации] вышли на взлетно-посадочную полосу аэропорта Ибицы, облили краской из огнетушителей частный самолет и приклеили себя к нему», — заявил представитель Futuro Vegetal. В результате инцидента работа аэропорта Ибицы на несколько часов была заблокирована, а участников протеста задержали.

Своей акцией активисты стремились обратить внимание на проблему богатства — из-за бесконтрольного потребления индустрия роскоши загрязняет планету. «Богатые — это роскошь, которую мы не можем себе позволить», — убеждены представители Futuro Vegetal.

По мнению экоактивистов, власти уже сейчас должны «действовать так, как будто лимит повышения температуры, установленный Парижским соглашением, уже превышен». Они добавили, что на данный момент ни одна партия Испании не приняла решительных мер, которые могли бы смягчить климатический кризис.

Ранее в июле активисты экологического движения Extinction Rebellion в знак протеста атаковали поля для гольфа в Испании. Они призвали отменить этот вид элитарного досуга по причине того, что для содержания лунок в хорошем состоянии требуется более 100 тысяч литров воды в день.