Экоактивисты атаковали поля для гольфа

Активисты Extinction Rebellion засыпали землей лунки на 10 полях для гольфа в Испании

Активисты экологического движения Extinction Rebellion в знак протеста атаковали поля для гольфа в Испании. Таким образом они хотели привлечь внимание к тому, что для этого вида спорта расходуется большой объем воды. Об этом сообщает The Guardian.

Протестующие засыпали землей лунки на 10 полях для гольфа. Рядом они поставили таблички с надписями «Предупреждение о засухе. Поле для гольфа закрыто ради климатической справедливости». Согласно подсчетам, на то, чтобы содержать лунки в хорошем состоянии, нужно более 100 тысяч литров воды в день.

«Мы не можем допустить, чтобы этот вид элитарного досуга продолжался. Испания высыхает, а сельское хозяйство несет убытки, исчисляемые миллионами, из-за нехватки воды для посевов. Все это происходит из-за развлечений, которыми пользуется какие-то 0,6 процентов населения», — говорится в заявлении движения.

Ранее экоактивистки размазали краску по картине французского художника Клода Моне «Сад художника в Живерни», которая находится в Национальном музее Стокгольма.