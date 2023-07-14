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20:28, 14 июля 2023Ценности

Популярная актриса прошла по улице в трусах

Актриса Лала Кент прошла по улице в прозрачном комбинезоне, трусах и корсете

Фото: Chris Pizzello / AP

Популярная актриса и звезда американского реалити-шоу «Правила Вандерпамп» Лала Кент прошла по улице в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует PageSix.

На размещенных кадрах 32-летняя женщина предстала в прозрачном черном комбинезоне с леопардовым принтом, сквозь который просвечивали черные стринги. При этом поверх наряда артистка надела цветной корсет без бретелей.

Свой образ звезда дополнила сетчатыми лодочками, сумкой на длинном ремешке и серьгами. Кроме того, Кент собрала волосы в высокий пучок и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее британская актриса Флоренс Пью вышла в свет в платье с глубоким декольте. 27-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в длинном красном платье бренда Valentino с глубоким декольте без белья. Предмет гардероба частично обнажал ее живот, спину и плечи.

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    Екатерина Ештокина
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