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12:59, 14 июля 2023Россия

В Кремле ответили на слова Шольца о нежелании пойти с Путиным в поход по Альпам

Песков в ответ на слова Шольца заявил, что Путин ходит в походы по России, а не по Альпам

Фото: Alexander Novikov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин предпочитает ходить в туристические походы по России, а не по Альпам. Таким образом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о нежелании пойти в поход с российским лидером, передает ТАСС.

«Я не знаю, что было бы [если бы такой поход все же состоялся], вы знаете, куда Путин ходит в турпоходы», — заявил пресс-секретарь и добавил, что речь однозначно идет не об Альпах, а о России.

13 июля Шольц признался, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам, но взял бы с собой французского главу Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса. По мнению немецкого политика, они отважились бы на такое путешествие по собственной инициативе, так как «находятся в хорошей спортивной форме».

Ранее Песков сообщил, что российский президент в текущем году не планирует полноценный летний отпуск из-за плотного рабочего графика.

Последний раз Путин был в отпуске в сентябре 2021 года. Тогда в компании министра обороны России Сергея Шойгу он отдыхал в сибирской тайге.

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    Варвара Кошечкина
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