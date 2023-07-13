Шольц заявил о нежелании пойти с Путиным в поход по Альпам

Канцлер ФРГ Шольц заявил о нежелании пойти с Путиным в туристический поход по Альпам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что не пошел бы с президентом России Владимиром Путиным в туристический поход по Альпам, но взял бы с собой французского главу Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса. Заявление прозвучало в трансляции на сайте правительства.

«С кем бы я не отправился в поход по хижинам (туристическим тропам в Альпах), так это Путин», — отметил Шольц в ходе встречи с жителями баварского города Фюссен.

По мнению Шольца, Макрон и Санчес отважились бы на такое путешествие по собственной инициативе, так как «находятся в хорошей спортивной форме».

Ранее правительство Германии назвало Россию «самой серьезной угрозой миропорядку в Европе» в своей стратегии национальной безопасности.