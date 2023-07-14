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14:14, 14 июля 2023Мир

Шольц оговорился и пригласил Украину в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц оговорился и вместо Швеции пригласил Украину в НАТО
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц, оговорившись, поприветствовал вступление в НАТО Украины, а не Швеции. Слова главы немецкого правительства на пресс-конференции в Берлине передает ТАСС.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть вступление Швеции в НАТО», — сказал он, вызвав смех аудитории.

Ранее Шольц перепутал Молдавию и Белоруссию, выступая во время своего визита в Киев. Он заявил, что учения с участием военных из России сейчас проходят не в Белоруссии, а в Молдавии.

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    Глеб Бажуткин
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