Канцлер ФРГ Олаф Шольц перепутал Молдавию и Белоруссию, выступая во время своего визита в Киев. Об этом пишет агентство «Sputnik Ближнее зарубежье».

В СМИ заметили, что после слов об опасности, которую якобы представляют сконцентрированные близ украинской границы российские подразделения, Шольц оговорился. Он заявил, что учения с участием военных из России сейчас проходят не в Белоруссии, а в Молдавии.

10 февраля на закрытых переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым глава Форин-офиса Лиз Трасс заявила, что Лондон никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. В разговор пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая объяснила главе МИД, что регионы действительно входят в состав России.