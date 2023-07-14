Euractiv: Болгария отправила Украине крупнейший пакет военной помощи

Болгария отправила Украине крупнейший пакет военной помощи, включающий 100 единиц бронетехники из арсенала болгарской полиции. Это стало первым официальным решением Софии помочь Киеву тяжелой техникой, сообщает Euractiv.

По словам депутата из правящей коалиции «Мы продолжаем перемены — Демократическая Болгария» Ивайло Мирчева, бронированная военная техника была куплена во время Процесса Возрождения и никогда не использовалась.

Ранее во время визита в Софию президент Украины Владимир Зеленский передал болгарским властям список необходимых Киеву вооружений. По словам министра обороны республики Тодора Тагарева, украинский лидер просил системы противовоздушной обороны, тяжелую бронетехнику и береговые ракетные комплексы.