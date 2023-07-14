Конгресс отказался поддержать поправку о запрете передаче ВСУ кассетных бомб
Палата представителей Конгресса США отказалась поддержать поправку к проекту бюджета на оборону о запрете передачи кассетных снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом свидетельствуют результаты голосования.
Таким образом, поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против.
Кроме этого, палата представителей отклонила предложенные законодателями поправки в проект Закона о нацобороне на 2024 финансовый год о снижении будущей военной помощи Киеву.
11 июля член Конгресса Марджори Тейлор Грин внесла поправки в проект оборонного бюджета США о выходе США из НАТО и приостановке помощи Украине.
Одна из поправок также предписывает президенту США Джо Байдену предпринять шаги, которые могут оказаться необходимыми для выхода Штатов из НАТО.
В этот же день в Белом доме высказались против включения в оборонный бюджет 2024 года опции по созданию должности генерального инспектора для контроля выделяемой Киеву помощи.