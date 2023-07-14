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22:07, 14 июля 2023Силовые структуры

Суд отложил заседание о мере пресечения для блогера Лерчек

Суд в Москве отложил заседание о мере пресечения для блогера Валерии Чекалиной на 21 июля
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Пресненский суд Москвы 21 июля решит, переводить ли под домашний арест блогера Валерию Чекалину (Лерчек), обвиняемую в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом пишет РИА Новости.

Судья решила отложить заседание о мере пресечения, чтобы истребовать у следствия видеозапись интервью Лерчек и ее мужа одному из блогеров. «Отложить заседание на 21 июля», — указала она.

На данный момент в отношении Чекалиной действует более мягкая мера пресечения — запрет определенных действий. При этом в Следственном комитете (СК) считают, что блогер нарушила эти запреты. Следователи попросили добавить к ограничениям запрет на выход из дома.

В августе 2022 года Чекалина разместила в своем блоге серию сторис, в которых рассказала, что стилист Эльвира Янковская полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

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    Марина Совина
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