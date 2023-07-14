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18:25, 14 июля 2023Из жизни

Сторож схватил школьницу за ягодицы и остался безнаказанным из-за своей быстроты

В Италии судья не нашел состава преступления в недолгих сексуальных приставаниях

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

В Италии судья оставил безнаказанным мужчину, которого обвиняли в сексуальных приставаниях к школьнице. Об этом сообщает Insider.

В апреле 2022 года 17-летняя ученица по имени Лаура поднималась по школьной лестнице, когда кто-то неожиданно стянул с нее брюки сзади, потрогал ее за ягодицы, а потом схватил за нижнее белье. Обернувшись, она увидела 66-летнего школьного сторожа Антонио Авола. «Милая, ты же знаешь, что я пошутил», — объяснил он. Школьница обратилась в полицию.

Во время разбирательства сторож подтвердил, что потрогал девушку без разрешения, однако продолжал настаивать на том, что это была шутка. Когда дело дошло до суда, прокурор потребовал приговорить мужчину к лишению свободы на три с половиной года, однако судья вынес оправдательный приговор. Основанием для это послужила быстрота сторожа. По мнению судьи, в действиях Аволы не было состава преступления, поскольку ощупывание продолжалось совсем недолго — менее 10 секунд.

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После спорного решения в Италии разразился грандиозный скандал, а выражение palpata breve («быстрое ощупывание»), использованное судьей, стало частью протестного интернет-тренда. Чтобы продемонстрировать свое несогласие, итальянцы записывают короткие видео, в которых имитируют ощупывание своих интимных мест не протяжении 10 секунд, пристально глядя в камеру.

Пострадавшая рассказала, что ожидает отмены решения римского суда прокуратурой. Она считает, что ее дело создает прецедент, который помещает пострадавшим от сексуальных домогательств женщинам добиться справедливости. «После такого решения девушка, которую облапали, может счесть, что заявлять в полицию о сексуальном насилии не имеет смысла», — заявила она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании под суд попала школьная преподавательница религиоведения. По версии следствия, 36-летняя женщина неоднократно вступала в сексуальные отношения с одним из подопечных.

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    Никита Савин
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