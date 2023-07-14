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19:15, 14 июля 2023Среда обитания

Засуха нанесла ущерб в сотни миллионов рублей российскому региону

В Чувашии ввели режим ЧС из-за почвенной засухи

Фото: Carlos Gil / Getty Images

В Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за почвенной засухи, рассказал у себя в Telegram-канале глава региона Олег Николаев.

«По предварительной оценке, пострадали посевы на площади 4,1 тысячи гектаров, сумма ущерба составляет более 211,2 миллиона рублей», — написал он. Глава регина добавил, что с 8 по 20 июля запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 миллиметров.

Режим ЧС уже введен в Канашском, Козловском, Урмарском и Янтиковском муниципальных округах. Минсельхозу поручили минимизировать ущерб от засухи.

Почвенная засуха связана с атмосферной засухой — явлением, при котором осадки более пяти миллиметров в сутки выпадают при средней температуре выше плюс 25 градусов в течение месяца.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что в ближайшее время температура на несколько градусов выше нормы ожидается на юге Западной Сибири, в Новосибирской и Томской областях, на Алтае, в Хакасии и на юге Красноярского края.

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    Мария Черкасова
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