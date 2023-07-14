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16:03, 14 июля 2023Из жизни

Слоны защитили детенышей от нападения львов и попали на видео

В Индии слоны окружили детенышей и защитили их от нападения львов

Стадо слонов окружило детенышей во время нападения львов и таким образом защитило их от опасности. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал в своем Twitter-аккаунте офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда.

На кадрах видно, как животные замечают львов и сразу встают перед слонятами, закрывая их от возможного нападения. Затем члены стада собираются и образуют круг, пропуская детенышей в центр. «В дикой природе никакие животные не делают этого лучше, чем стадо слонов», — утверждает Нанда.

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Видео быстро стало популярным и собрало 200 тысяч просмотров менее чем за сутки. Многие пользователи восхитились быстрой и слаженной работой животных. «Вау, природный инстинкт во всей красе! Просто потрясающе. Каждый слон знал, что ему нужно делать. Маленькие пошли в центр, а большие образовали круг!» — пишет один человек в комментариях к посту.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке телеведущий Скотт Дайсон, снимавший репортаж во время сафари, столкнулся с диким слоном и уговорил его не переворачивать машину. Слон прислушался к предупреждениям телеведущего и отпустил автомобиль.

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    Алиса Удовик
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