Слоны защитили детенышей от нападения львов и попали на видео

В Индии слоны окружили детенышей и защитили их от нападения львов

Стадо слонов окружило детенышей во время нападения львов и таким образом защитило их от опасности. Произошедшее попало на видео, которое опубликовал в своем Twitter-аккаунте офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда.

На кадрах видно, как животные замечают львов и сразу встают перед слонятами, закрывая их от возможного нападения. Затем члены стада собираются и образуют круг, пропуская детенышей в центр. «В дикой природе никакие животные не делают этого лучше, чем стадо слонов», — утверждает Нанда.

Видео быстро стало популярным и собрало 200 тысяч просмотров менее чем за сутки. Многие пользователи восхитились быстрой и слаженной работой животных. «Вау, природный инстинкт во всей красе! Просто потрясающе. Каждый слон знал, что ему нужно делать. Маленькие пошли в центр, а большие образовали круг!» — пишет один человек в комментариях к посту.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке телеведущий Скотт Дайсон, снимавший репортаж во время сафари, столкнулся с диким слоном и уговорил его не переворачивать машину. Слон прислушался к предупреждениям телеведущего и отпустил автомобиль.