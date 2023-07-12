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17:00, 12 июля 2023Из жизни

Телеведущий уговорил дикого слона не переворачивать его машину

The Sun: на сафари в Южной Африке телеведущий уговорил слона не переворачивать его машину

В Южной Африке телеведущий и натуралист Скотт Дайсон, снимавший репортаж во время сафари, столкнулся с диким слоном и уговорил его не переворачивать машину. Об этом сообщает издание The Sun.

Телеведущий записывал видео, когда к нему подошел слон. Внезапно животное схватилось хоботом за капот автомобиля и начало его поднимать. Мужчина тут же принялся уговаривать слона отказаться от этой идеи. «Прекрати, так нельзя. Ты должен перестать это делать, иначе мне придется завести машину и прогнать тебя», — сказал Дайсон.

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Слон прислушался к предупреждениям телеведущего и отпустил машину. После этого животное развернулось и ушло в противоположном направлении.

Ранее сообщалось, что два диких слона устроили ожесточенную драку посреди дороги в Индии. Ставшая вирусной запись сражения животных напугала пользователей социальных сетей.

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    Алиса Удовик
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