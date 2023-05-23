Дикие слоны подрались на середине дороги и попали на видео

Видео с дракой огромных диких слонов напугало пользователей соцсетей

Два диких слона устроили ожесточенную драку посреди дороги в Индии. Животные попали на видео, которое опубликовал в своем аккаунте в Twitter офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда.

На записи, ставшей вирусной в соцсетях и напугавшей пользователей, видны два огромных разъяренных слона, которые вступили в противостояние прямо на середине дороги.

«Когда сталкиваются титаны, лес дрожит», — написал Нанда в комментарии к пугающему видео.

Драка слонов вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей. Один из них отметил, что когда слоны размахивают хвостом, это значит, что они хотят, чтобы другие члены стада держались подальше. «Это также способ показать свое превосходство», — написал он.

Другие пользователи отметили, что переживают за человека, который снял такую опасную сцену. «Человек, который снял это, должен быть очень отважным», — подчеркнул один из них.

Ранее сообщалось, что слоны подрались в разгар представления в Казанском цирке. Дрессировщики при этом пытались их разнять, но у них это сразу не вышло.

