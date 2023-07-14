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16:27, 14 июля 2023Бывший СССР

Поляка признали экстремистом за оскорбление Лукашенко

Гражданина Польши Томпалу признали экстремистом в Белоруссии за оскорбление Лукашенко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Гражданина Польши Роберта Томпалу осудили в Белоруссии по двум «политическим» статьям. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Томпалу признали виновным в оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и оскорблении представителя власти. Чаще всего в случае таких статей речь идет о комментариях в интернете.

Также Томпалу внесли в «список экстремистов», который ведет МВД Белоруссии. К какому наказанию приговорили 54-летнего поляка, неизвестно. Он мог получить от штрафа или исправительных работ до четырех лет ограничения либо лишения свободы.

Ранее в Белоруссии суд приговорил TikTok-блогера Андрея Белявского из Бобруйска к двум годам колонии общего режима по статье об оскорблении президента страны Александра Лукашенко. Рассмотрение дела длилось всего несколько часов. После ареста Белявского силовики выпустили видео, где он извиняется за содержание видеороликов в своем блоге.

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    Алевтина Запольская
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