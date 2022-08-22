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Белорусский тиктокер получил два года тюрьмы за оскорбление Лукашенко

Белорусского тиктокера Белявского приговорили к тюремному сроку за оскорбление Лукашенко
Андрей Белявский

Андрей Белявский. Кадр: У МЕНЯ ВОПРОС / YouTube

Суд приговорил белорусского TikTok-блогера Андрея Белявского из Бобруйска к двум годам колонии общего режима по статье об оскорблении президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Бобруйск Online».

Дело в закрытом режиме рассматривал судья Антон Дудаль. Его рассмотрение длилось всего несколько часов.

Блогера задержали в конце апреля прямо на работе. Вместе с Белявским силовики забрали его несовершеннолетнего сына, которого потом отпустили к бабушке и дедушке. Также правоохранители опубликовали видео с извинениями Белявского, где блогер говорил о том, что что его задержали за «изготовление и распространение видеороликов в сети Tiktok».

Ранее силовики заставили извиняться на видео после задержания ресторатора из Минска Сергея Миргородского. В опубликованном правоохранителями ролике ресторатор и его близкие говорят о том, что участвовали в протестах, «поддавшись влиянию толпы», и сейчас раскаиваются в этом.

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Алевтина Запольская
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